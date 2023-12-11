...

Atikoh Ganjar Diserbu Emak-Emak Kota Serang Banten

MPI, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 22:54 WIB
Atikoh Ganjar senam bersama warga Kota Serang.
Atikoh Ganjar senam bersama warga Kota Serang.
Atikoh Ganjar senam bersama warga Kota Serang.
Atikoh Ganjar diserbu emak-emak untuk swafoto usai senam bersama warga Kota Serang.
A A A

SERANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo diserbu emak-emak usai mengikuti senam di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Senin (11/12/2023). Acara senam itu diikuti simpatisan dan masyarakat umum yang berolahraga di pusat Ibu Kota Banten ini.

 

Tiba di lokasi sekitar pukul 06.20 WIB, Atikoh terlihat didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politikus PDI Perjuangan DKI Ima Mahmudah. Selain itu, tampak pula kader dari PDI Perjuangan Banten dan anggota partai pengusung Ganjar-Mahfud.

 

Atikoh kemudian langsung menyapa masyarakat di lapangan. Senam Indonesia Cinta Tanah Air (SICiTa) berlangsung meriah. Atikoh yang bergerak penuh energik memantik semangat para emak-emak yang hadir.

 

Senam berlangsung hingga empat putaran termasuk senam aerobik. Setiap jeda, Atikoh langsung diserbu para ibu dan kaum hawa yang berada di lokasi. Mereka ingin berfoto bersama istri calon presiden nomor urut tiga tersebut. 

 

"Ibu salam kenal ya, dari Serang, Ganjar-Mahfud menang bu," kata peserta yang berebutan foto dari pantauan di lokasi.

 

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu mengaku sangat senang melihat antusias warga Kota Serang untuk olahraga. Atikoh mendorong agar masyarakat rutin berolahraga.

 

"Jangan mager, pokoknya apapun itu setiap hari walaupun seperempat jam, setengah jam karena itu sangat bagus untuk membahagiakan diri sendiri juga untuk kesehatan kita," ujarnya.

 

Usai senam, Atikoh melanjutkan kegiatan dengan blusukan di Pasar Induk Rau. Atikoh menyapa warga sekaligus mengecek stabilitas harga komoditas pangan.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini