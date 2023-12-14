...

Petugas PPSU Bantu Pendistribusian Logistik Pemilu

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 23:13 WIB
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024.
A A A

Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024 ke Gelanggang Olah Raga Remaja Matraman, Jakarta Timur, Kamis (14/12/2023).

 

Logistik Pemilu 2024 tersebut dikirim dari gudang KPU tingkat Kota ke tingkat Kecamatan. Anggota tim divisi logistik KPU Kecamatan Matraman, Gustav mengatakan  logistik KPU yang terdiri dari kotak dan bilik suara itu berjumlah masing-masing sebanyak 2.068, yang terbagi ke 517 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Matraman.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini