Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membantu memindahkan kotak dan bilik suara Pemilu 2024 ke Gelanggang Olah Raga Remaja Matraman, Jakarta Timur, Kamis (14/12/2023).

Logistik Pemilu 2024 tersebut dikirim dari gudang KPU tingkat Kota ke tingkat Kecamatan. Anggota tim divisi logistik KPU Kecamatan Matraman, Gustav mengatakan logistik KPU yang terdiri dari kotak dan bilik suara itu berjumlah masing-masing sebanyak 2.068, yang terbagi ke 517 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Matraman.

(Arif Julianto/okezone)