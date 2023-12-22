...

Satlantas Polres Bogor Terapkan Sistem Ganjil Genap di Puncak

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 19:26 WIB
Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di kawasan wisata Puncak.
Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di kawasan wisata Puncak.
Petugas Satlantas Polres Bogor dan petugas Dishub Kabupaten Bogor mengarahkan kendaraan wisatawan saat penyekatan kendaraan nomor polisi ganjil genap di jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/12/2023). 

 

Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di kawasan wisata Puncak dalam rangka libur Natal mulai Jumat (22/12) hingga Selasa (26/12), kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

