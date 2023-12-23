...

Wakil Ketua TPN Hadirin Disikusi Kenapa Pemuda Harus Memilih Ganjar-Mahfud

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 10:06 WIB
Pasangan Ganjar-Mahfud memliliki rekam jejak yang jelas baik sehingga cocok untuk memimpin bangsa Indonesia.
Dari kiri, Ketua Barisan Soekarnois Ganjar for President (BSGP) Jakarta Fernando Yohannes, Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat A. Wibi Wibawanto, Ketua Bidang Luar Negeri DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) Regina Vianney Ayudya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Gatot Eddy Pramono, Ketua Umum Pengurus Pusat BSGP Ugik Kurniadi, Ketua DPC Repdem Jakarta Timur Romy Jiwaperwira, Bendahara DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta Charles Nova dan Sekretaris BSGP Jakarta M. Reza Zulfi berfoto bersama disela diskusi dengan tema Kenapa Pemuda Harus Memilih Ganjar-Mahfud di Jakarta, Kamis (21/12/2023) malam. Dalam kesempatan itu pembicara mengungkapkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memliliki rekam jejak yang jelas/baik sehingga cocok untuk memimpin bangsa Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)

