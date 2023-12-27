Prajurit TNI memanggul peti jenazah Kopda Hendrianto usai serah terima di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (27/12/2023).

Anggota Satgas Yonif 133/ Yudha Sakti (YS) Padang itu gugur karena diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai mengamankan ibadah Natal di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya dan saat ini jenazahnya disemayamkan dalam upacara militer di Makorem 032/Wirabraja Padang sebelum diantar ke kampung halamannya di Jambi.

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)