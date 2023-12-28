Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Safrizal ZA membuka acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Provinsi Kepulauan Babel tahun 2023 yang dipusatkan di Pantai Sumur Tujuh Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (27/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Safrizal yang kehadirannya turut didampingi Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Babel, Safriati Safrizal juga menyerahkan secara simbolis alat bantu kepada penyandang disabilitas, berupa tongkat dan kursi roda, sejumlah bantuan paket sembako, bantuan sosial, klaim BPJS hingga santunan bagi anak yatim.

"Inilah makna dari peringatan HKSN dengan melakukan aksi nyata, melayani dengan hati, bukan hanya sekadar momen seremonial. Bantuan sosial berupa CSR dari perusahaan-perusahaan inilah salah satu bentuk solidaritas atau bentuk kesetiakawanan kepada sesama yang membutuhkan," ujar Safrizal di sela-sela acara tersebut.

Lewat kegiatan ini, dikatakannya, menjadi pembelajaran bersama bahwa dalam kehidupan tidak bisa hidup sendiri, karena esensi peringatan HKSN ini yakni untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial dengan memperkokohnya. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat bisa turut andil dalam pembangunan, termasuk membantu terhadap sesama.

Dia juga mengungkapkan, Indonesia kaya dengan nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki bangsa lainnya. Salah satu kekuatan budaya ketimuran yang telah mengakar di kehidupan bermasyarakat adalah tenggang rasa dan gotong royong.

Oleh karena itu, selaras dengan tema HKSN tahun ini, ‘Bersatu dalam Aksi untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGS) dengan Semangat Kesetiakawanan Sosial’, Safrizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merajut kebersamaan dan kesetiakawanan. Sehingga Babel tetap menjadi provinsi yang adil, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat.

"Mari kita melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat untuk bergotong royong meringankan beban mereka, karena masih banyak yang kurang beruntung di sekitar kita, gunakan hati untuk menggerakkan kesetiakawanan sosial dan pelayanan publik di sekitar kita" ajaknya.

Lebih lanjut, ia berharap pada peringatan HKSN tahun depan, penerima manfaat bertambah banyak kepada sektor UMKM, karena baginya sektor UMKM merupakan soko guru perekonomian nasional, dimana sektor ini yg terbukti mampu bertahan dalam kondisi resesi dan krisis ekonomi.

"Terima kasih partisipasi daripada semua perusahaan yang terlibat pada kegiatan hari ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan bapak/ibu semua," pungkasnya.

Kegitan tersebut itu dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Forum CSR Provinsi Kepulauan Babel, Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Tengah dan para tokoh