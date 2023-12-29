JAKARTA, MPI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis salah satu bentuk kepedulian partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara bazar minyak goreng dan beras murah di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023).

"Hari ini kita ada bazar murah minyak dan beras serta pemeriksaan kesehatan gratis. Hari ini bazar bentuk kepedulian daripada Partai Perindo kepada masyarakat ada Bazar Murah dan pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT sapaan karibnya.

Hary menjelaskan bahwa MNC Peduli telah memulai lebih dahulu terkait bantuan pengobatan gratis. Namun, saat ini MNC Peduli dan Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu sejalan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

"Sebetulnya MNC itu telah melakukan dari beberapa tahun sudah 1 juta lebih masyarakat yang telah kita bantu pengobatan gratis, sekarang Partai Perindo berjalan bareng," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan bazar murah yang dibarengi pemeriksaan kesehatan gratis itu turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana T. Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Dapil 7 dan 8 Devi Herlina, Santi Paramita, Alva Ruslina, dan lainnya.