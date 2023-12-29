...

Hary Tanoesoedibjo: Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bentuk Kepedulian Partai Perindo kepada Masyarakat

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 19:53 WIB
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Liliana Tanoesoedibjo melayani warga saat bazar murah Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo berfoto bersama warga.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo hadir dalam cek kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo hadir dalam cek kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
A A A

JAKARTA, MPI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis salah satu bentuk kepedulian partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara bazar minyak goreng dan beras murah di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023).

 

"Hari ini kita ada bazar murah minyak dan beras serta pemeriksaan kesehatan gratis. Hari ini bazar bentuk kepedulian daripada Partai Perindo kepada masyarakat ada Bazar Murah dan pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT sapaan karibnya.

 

Hary menjelaskan bahwa MNC Peduli telah memulai lebih dahulu terkait bantuan pengobatan gratis. Namun, saat ini MNC Peduli dan Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu sejalan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

 

"Sebetulnya MNC itu telah melakukan dari beberapa tahun sudah 1 juta lebih masyarakat yang telah kita bantu pengobatan gratis, sekarang Partai Perindo berjalan bareng," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan bazar murah yang dibarengi pemeriksaan kesehatan gratis itu turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana T. Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Dapil 7 dan 8 Devi Herlina, Santi Paramita, Alva Ruslina, dan lainnya.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini