KABUPATEN TEGAL - Melani, pelaku UMKM asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menitipkan rasa terima kasihnya kepada calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo, lewat istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Berkat Ganjar, beberapa tahun belakang Melani dapat benar-benar merasakan "lebaran".

Hal itu diungkapkan Melani, saat bertemu Atikoh di acara Dialog UMKM Bangkit dan Perempuan Hebat di Kabupaten Tegal, Jumat (29/12/2023). Melani bersama ratusan UMKM lain antusias hadir demi berdialog dengan istri Ganjar itu.

Di kesempatan itu, Melani menyampaikan terima kasih karena bantuan dan pendampingan terhadap UMKM banyak diberikan di masa kepemimpinan Ganjar Pranowo. Sehingga produk "Rambut Nenek" miliknya dua tahun terakhir bisa dipasarkan di Bandara Ahmad Yani Semarang.

"Dari program Bapak juga Bu, yang parsel lebaran. Alhamdulillah sekali beberapa tahun kemarin saya lebaran bener-bener bisa merasakan lebaran," ucap Melani.

Sebagai informasi, program Parsel Lebaran digagas Ganjar di Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan memberikan kebermanfaatan kepada mereka.

Ratusan UMKM dilibatkan pada tiap momennya. Tercatat pada 2021, penjualan Parsel Lebaran mencapai Rp2,1 miliar, dan 2022 sebanyak Rp4,18 miliar.

"Dan ini tidak boleh diberikan dari staff ke pimpinan. Karena namanya gratifikasi. Kalau sebaliknya, seperti misalnya Mas Ganjar itu pesan untuk diberikan ke staf-stafnya," jelas Atikoh.

Di kesempatan itu, Atikoh juga menjawab pertanyaan dari Melani tentang apa kebijakan yang akan dilakukan terkait stabilisasi harga kebutuhan pokok. Yakni dengan mengupayakan tim khusus untuk memantau harga.

"Sekarang ini mungkin sudah ada, tapi belum optimal. Dan ini insyaAllah akan diperjuangkan oleh Ganjar-Mahfud apabila mendapatkan amanah itu dari rakyat," tandasnya.