...

Pelajar di Aceh Barat Bolos Sekolah Kena Hukuman Push Up dari Satpol PP

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 15:06 WIB
Personel Satpol PP Kabupaten Aceh Barat memberikan hukuman push up sebagai efek jera kepada lima siswa.
A A A

Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Barat memberikan pembinaan dan hukuman push up sebagai efek jera kepada lima siswa yang tertangkap saat razia pelajar bolos sekolah di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Kamis (4/1/2024). 

 

Penertiban tersebut dilakukan untuk meminimalisir jumlah pelajar membolos saat jam pelajaran berlangsung sekaligus untuk menhindari pelajar dalam tindakan perundungan maupun kenakalan remaja, selanjutnya pelajar tersebut diserahkan ke orang tua dan pihak sekolahnya masing-masing. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini