Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Barat memberikan pembinaan dan hukuman push up sebagai efek jera kepada lima siswa yang tertangkap saat razia pelajar bolos sekolah di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Kamis (4/1/2024).

Penertiban tersebut dilakukan untuk meminimalisir jumlah pelajar membolos saat jam pelajaran berlangsung sekaligus untuk menhindari pelajar dalam tindakan perundungan maupun kenakalan remaja, selanjutnya pelajar tersebut diserahkan ke orang tua dan pihak sekolahnya masing-masing. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)