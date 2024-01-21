Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024, pada Minggu (21/4/2024) siang WIB. Turnamen biliar internasional pertama di Tanah Air itu pun digelar di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta.

Indonesia International Open 2024 merupakan salah satu turnamen biliar terbesar di dunia. Para atlet yang berpartisipasi dalam ajang ini akan memperebutkan total hadiah sebesar 100,000 dolar AS.

Turnamen ini akan terbagi menjadi dua kategori yakni Senior 10 ball, dan Junior U-17 9 ball yang berlangsung pada 21-25 Januari 2024. Sebelum berlaga, para atlet sudah terlebih dulu mengikuti banak kualifikasi.

Hary selaku penggagas turnamen ini mengatakan senang dengan adanya Indonesia International Open 2024. Pria berusia 58 tahun itu pun menaruh harapan besar untuk industri olahraga biliar Indonesia.

(Aziz Indra)