...

Turnamen Biliar Indonesia International Open Rebutkan Hadiah 100.000 Dolar AS

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 14:32 WIB
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024.
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024.
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024.
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024.
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024.
A A A

Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi turnamen biliar Indonesia International Open 2024, pada Minggu (21/4/2024) siang WIB. Turnamen biliar internasional pertama di Tanah Air itu pun digelar di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta.

 

Indonesia International Open 2024 merupakan salah satu turnamen biliar terbesar di dunia. Para atlet yang berpartisipasi dalam ajang ini akan memperebutkan total hadiah sebesar 100,000 dolar AS.

Turnamen ini akan terbagi menjadi dua kategori yakni Senior 10 ball, dan Junior U-17 9 ball yang berlangsung pada 21-25 Januari 2024. Sebelum berlaga, para atlet sudah terlebih dulu mengikuti banak kualifikasi.

 

Hary selaku penggagas turnamen ini mengatakan senang dengan adanya Indonesia International Open 2024. Pria berusia 58 tahun itu pun menaruh harapan besar untuk industri olahraga biliar Indonesia.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Cari Berita Lain Di Sini