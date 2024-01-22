JAKARTA - MNC Gorup melalui PT. MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tandatangani joint venture agreement (perjanjian usaha patungan) dengan perusahaan raksasa China Shandong Heavy Industry Group (SHIG).

Penandatanganan kerjasama itu dipimpin langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Chairman Shandong Heavy Industry Group, Tan Xuguang di Park Hyatt Jakarta, Senin (22/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan seluruh ekosistem bisnis MNC Group siap dikerahkan untuk mencapai kesuksesan kerjasama tersebut. Seperti platform media untuk sarana pengiklanan, hingga lini bisnis keuangan sebagai akses pembiayaan penjualan produk SHIG.

Grup Industri Berat Shandong, yang berkantor pusat di Jinan, Provinsi Shandong, adalah grup peralatan industri transportasi multinasional terkemuka di Tiongkok.

Grup ini memiliki perusahaan terkenal di Tiongkok seperti Weichai Power, SINOTRUK, SHACMAN, Weichai Lovol Intelligent Agriculture, Shantui, Lovol Construction Machinery, Zhongtong Bus, Fast Transmision, dan Hande Axle.

Selain itu, SHIG juga memiliki merek terkenal internasional seperti Ferretti di Italia, KION Group dan Linde Hydraulics di Jerman, Dematic dan PSI di Amerika Serikat, Baudouin di Perancis, Ballard di Kanada, dan lainnya.

Melalui kerjasama tersebut, sekaligus memperluas layanan pembiayaan MNC Leasing yang merupakan lini bisnis MNC Kapital untuk penjualan produk-produk milik SHIG terutama di Indonesia.

"Dalam bentuk kerjasama ini, MNC Leasing memberikan layanan pembiayaan untuk customer base -nya SHIG yang ada di Indonesia. Ini sinergi yang bagus untuk memperluas jaringan SHIG atau membesarkan bisnis pembiayaan dari MNC Leasing," tambah President Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Yudi Hamka.

Pada kesempatan tersebut, Harry Tanoe juga sekaligus membawa rombongan SIHG untuk sekaligus berkeliling kompleks perkantoran milik MNC Gorup. Rombongan tamu SHIG juga diajak mengunjungi studio siaran yang dimilik oleh MNC Gorup. Beranjak dari iNews Tower tempat studio siaran, rombongan juga diajak untuk mengunjungi financial center MNC Gorup.

(Aziz Indra)