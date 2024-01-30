...

Hary Tanoesoedibjo, Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dan Mahfud MD Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Cibinong

Selasa 30 Januari 2024 17:44 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo, Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia Partai Perindo

 

Ribuan jemaah menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia Partai Perindo di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini turut dihadiri para petinggi partai termasuk Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

 

Pantauan di lokasi, para jemaah yang datang dari berbagai wilayah Bogor ini sudah berdatangan ke area Sholawat Persatuan Indonesia sejak sore tadi. Mereka terus berdatangan menggunakan sejumlah bus dan memadati area depan panggung utama yang cukup megah.

 

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo pun datang bersamaan dengan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Kedatangan keduanya pun langsung disambut hangat dan meriah oleh para jemaah yang sudah menanti.

 

"Sholawatan ini disebut Sholawatan Persatuan Indonesia selain untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi bagaimana juga kita saudara sebangsa dan se-Tanah Air dapat lebih bersatu," kata Hary dalam sambutannya kepada para jemaah di lokasi, Senin (29/1/2024).

 

Saya tidak berpanjang lebar, karena waktunya pendek kita ingin sekali mendengar tausiyah dari Tuan Guru Bajang, dan juga sholawatan dipimpin oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Terima kasih, kita simak, kita resapi, kita dalami semoga ini membawa berkah bagi kita semua, amanah bagi kita semua," sambungnya.

 

Mahfud MD pun menyusul tiba di lokasi sekira pukul 21.27 WIB. Dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam, kedatangan Mahfud MD juga disambut hangat oleh para jemaah dan tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, para calon anggota legislatif (caleg) dan lainnya.

(Aziz Indra)

