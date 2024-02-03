...

Ganjar Pranowo Sambut Pendukungnya saat Konser Salam Metal di Stadion Gelora Bung Karno

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 19:27 WIB
Ganjar Pranowo saat menyampaikan orasi dalam acara konser salam metal menang total di Stadion Gelora Bung Karno.
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menyampaikan orasi dalam  acara konser salam metal menang total di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

 

Momen Ganjar naik ke atas panggung ini pun ramai sambutan ribuan penotnoj yang hadir di konser ini.

 

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar naik ke atas panggung saat grup band Slank tengah benyanyi. Saat sang vokalis Slank, Kaka membawakan lagu Ku Tak Bisa, Ganjar turut menyambung lagu tersebut.

 

Senyuman penuh ketulusan begitu terpancar di wajah sosok Ganjar Pranowo. Para penonton pun terus mengeluh-eluhkan sosok Ganjar terlebih saat dirinya naik ke atas panggung.

(Arif Julianto/okezone)

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

