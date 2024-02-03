Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menyampaikan orasi dalam acara konser salam metal menang total di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Momen Ganjar naik ke atas panggung ini pun ramai sambutan ribuan penotnoj yang hadir di konser ini.
Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar naik ke atas panggung saat grup band Slank tengah benyanyi. Saat sang vokalis Slank, Kaka membawakan lagu Ku Tak Bisa, Ganjar turut menyambung lagu tersebut.
Senyuman penuh ketulusan begitu terpancar di wajah sosok Ganjar Pranowo. Para penonton pun terus mengeluh-eluhkan sosok Ganjar terlebih saat dirinya naik ke atas panggung.
(Arif Julianto/okezone)