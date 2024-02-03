Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan Alumi UI bersama Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Alumni UI sebagai kelompok masyarakat yang peduli dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemilu 2024 berkumpul untuk bersama-sama menyatakan dukungan. Kegiatan ini dihadiri oleh alumnus dari berbagai fakultas dan tahun angkatan.

Dukungan terhadap Ganjar-Mahfud ini merupakan wujud nyata dukungan dan kepercayaan basis kelompok intelektual dan akademisi. Mereka berpesan kepada pasangan capres dan cawapres ini untuk selalu menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Zaenal Fanani, penanggung jawab acara ini, mengatakan sebagian warga negara Indonesia yang sangat beruntung, karena mendapatkan kesempatan kuliah di Universitas Indonesia, kampus perjuangan yang memiliki sejarah panjang.

"Sebagai wujud tanggung jawab dan terima kasih serta cinta kami pada Ibu Pertiwi, kami berdiri di sini bersama pak Ganjar dan pak Mahfud, sebagai bukti komitmen dan konsistensi kami, Alumni Universitas Indonesia, untuk berperan aktif menentukan sejarah perjalanan bangsa," ucap Zaenal.

Sejulah tokoh terkemuka alumni UI seperti Todung Mulya Lubis, Once Mekel, dan Yenny Wahid ikut menghadiri deklrasi ini.

Mas Achmad Santosa sebagai penasihat penyelenggara acara, menyampaikan bahwa Alumni UI senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai yang berlandaskan pada budi pekerti, etika dan budaya adiluhung bangsa.

"Rekam jejak dan reputasi menjadi alat ukur nilai akurat, yang meyakinkan kami semua bahwa hanya pak Ganjar dan pak Mahfud calon pemimpin yang tepat, karena memiliki integritas, pengalaman dan prestasi yang dibutuhkan negeri ini,” kata Mas Achmad Santosa.

Dalam teks pernyataan dukungannya, Alumni UI bersama Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa kelompok terdidik wajib menuntun dan mengarahkan komunitas lingkungannya ke arah yang lebih baik, ke tingkat yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat. Kaum terdidik juga wajib memberi contoh yang baik dengan memilih pemimpin yang cerdas dan mencerdaskan bangsa; yang memiliki etika dan budi pekerti; yang taat hukum; yang mampu menolak segala keburukan dan kecurangan serta mampu mengelola negara ini dengan baik.

Pernyataan Dukungan Alumni UI Bersama Ganjar Mahfud yang diselenggarakan menjelang pemungutan suara pada 14 Februari ini diyakini dapat memberikan dorongan semangat dan motivasi bagi para alumni UI, alumni perguruan tinggi lain, dan masyarakat luas untuk menyuarakan komitmen dan dukungan mereka bagi Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia unggul, dan untuk Indonesia Emas.

“Alumni UI Bersama Ganjar Mahfud” merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Alumni UI Bersama dengan dukungan dan kerjasama dari:

Aksi Satu Hati Alumni UI Berbakti (ASHA UI)

Alumni UI Garda Pancasila (AUIGP)

Gerakan Alumni UI untuk NKRI (GAUI)

Gerakan Anak Muda Juara Untuk Indonesia (Ganjar UI)

Gerakan Perempuan INdonesia Kuat (PINK Movement)

(Foto: Yudistiro Pranoto)