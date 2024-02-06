...

Foto Udara Jalur Utama Semarang-Purwodadi Lumpuh karena Banjir

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 14:53 WIB
Foto udara kondisi Sungai Tuntang yang meluap karena tak mampu menampung debit air di Grobogan.
Foto udara kondisi jalur utama jalan Semarang-Purwodadi tergenang banjir.
Foto udara kondisi jalur utama jalan Semarang-Purwodadi tergenang banjir di Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024). Banjir karena intensitas hujan deras pada Senin (5/2) sore hingga Selasa (6/2) dini hari tersebut menyebabkan meluapnya Sungai Tuntang serta jebolnya beberapa tanggul sungai sehingga jalur utama jalan Semarang-Purwodadi lumpuh, sementara itu TNI-POLRI bersama BPBD dibantu relawan mengalihkan arus lalu lintas ke sejumlah titik jalan alternatif. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

(Aji Styawan/Antara Foto)

