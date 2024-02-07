Civitas Akademika Universitas Jendral Soedirman melakukan aksi teatrikal sebelum membacakan pernyataan sikap mengenai kondisi demokrasi di Indonesia di halaman kampus tersebut, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). Civitas Akademika yang tergabung dalam Laskar Poetra Soedirman membacakan pernyataan sikap menuntut aparat penegak hukum dan lembaga negara bersikap netral, profesional dan akuntabel serta tidak berpihak terhadap kepentingan yang bersifat partisan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/aww.

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)