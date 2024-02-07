Foto udara kondisi banjir yang menggenangi kawasan perempatan pusat kota di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). Banjir yang menggenangi sejumlah titik ruas jalan protokol di Kecamatan Purwodadi yang merupakan pusat kota di Kabupaten Grobogan tersebut disebabkan meluapnya Sungai Lusi yang tak mampu menampung debit air karena intensitas hujan tinggi sejak Senin (6/2) sore, sehingga menghambat aktivitas serta mobilitas warga dan sejumlah pertokoan terpaksa tutup. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.

(Aji Styawan/Antara Foto)