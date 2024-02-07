...

Pusat Kota Kabupaten Grobogan Terkepung Banjir

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 20:59 WIB
Foto udara kondisi banjir yang menggenangi kawasan perempatan pusat kota di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Foto udara kondisi banjir yang menggenangi kawasan perempatan pusat kota di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Foto udara kondisi banjir yang menggenangi kawasan perempatan pusat kota di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). Banjir yang menggenangi sejumlah titik ruas jalan protokol di Kecamatan Purwodadi yang merupakan pusat kota di Kabupaten Grobogan tersebut disebabkan meluapnya Sungai Lusi yang tak mampu menampung debit air karena intensitas hujan tinggi sejak Senin (6/2) sore, sehingga menghambat aktivitas serta mobilitas warga dan sejumlah pertokoan terpaksa tutup. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.

(Aji Styawan/Antara Foto)

