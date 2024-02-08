KARAWANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di Pondok Pesantren Tahfizhil Qur'an Daarul Huffazh di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Kamis (8/2/24). Pembangunan Puskestren tersebut merupakan komitmen Partai Perindo melayani masyarakat melalui kesehatan mewujudkan Indonesia sejahtera. Kesejahteraan bukan hanya diukur dari segi finansial tapi juga faktor kesehatan masyarakat menjadi hal penting.

Menurut Hary Tanoe, Puskestren ini bernaung dibawah Yayasan Kebangsaan Nusantara (Wasantara) yang memberikan perhatian khusus kepada para santri dan masyarakat sekitar pesantren dalam mendapatkan kesehatan. Puskestren dibuat dari kontainer dengan panjang lebih dari 12 meter dengan tiga ruangan yang bisa digunakan untuk rawat inap, perawatan dan ruang dokter. "Karena terbuat dari kontainer Puskestren ini bisa dipindah atau digeser, tapi yang pentingnya isi didalamnya," kata Hary Tanoe usai meresmikan Pukestren.

Hary Tanoe mengatakan Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai partai politik, Perindo bisa berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Untuk itu setiap caleg dari Partai Perindo harus turun kemasyarakat untuk melayani sebelum menjadi dewan. "Kalau sudah menjadi dewan mereka bisa melayani masyarakat dengan maksimal karena sebelum menjadi dewan sudah turun melayani masyarakat," katanya.

Menurut Hary Tanoe, kesejahteraan masyarakat tidak selalu mengenai finansial tapi kesehatan juga menjadi ukuran masyarakat itu sejahtera. Oleh karena itu partai Perindo hadir ditengah masyarakat untuk melayani yang salah satunya membangun Puskestren untuk kesehatan santri dan masyarakat sekitar pesantren. "Harapan saya dengan adanya Puskestren ini tidak hanya melayani kesehatan santri tapi juga masyarakat sekitar pesantren," katanya.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizil Qur'an Daarul Huffazh, KH Zaenal Arifin mengatakan bantuan Puskestren dari partai Perindo sangat bermanfaat untuk para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Alasannya dengan adanya Puskestren ini maka para santri atau masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh pergi ke Puskesmas karena sudah ada di Pesantren. "Saya berterima kasih dengan pak HT dan partai Perindo karena Puskestren ini sangat bermanfaat buat kami. Kami mendoakan buat pak HT dan keluarga besar dan juga partai Perindo agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan," kata Zaenal Arifin.

