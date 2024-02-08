Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri acara Konser Rakyat 03 Menang Total di RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). Saat tiba di atas panggung, Hary Tanoesoedibjo (HT) langsung melambaikan tangan dan menyapa ribuan masyarakat yang sangat antusias menghadiri acara tersebut.

Dalam acara tersebut HT mengingatkan masyarakat Banyuwangi untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 3 dalam pilpres 2024.

Menurutnya Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang baik untuk memimpin Indonesia karena tidak memiliki rekam jejak menyalahgunakan kekuasaan saat menjadi pejabat negara.

(Aldhi Chandra Setiawan)