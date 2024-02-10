Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar kampanye terakhir di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2023). Ratusan masyarakat penuhi acara kampanye terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di Semarang.

Pada kesempatan itu Ganjar-Mahfud menyapaikan 3 komitmennya jika terpilih menjadi Presiden yakni, Janji yang pertama, Mahfud mengatakan dirinya bersama Ganjar akan terus menjaga dan memperkuat demokrasi yang mengedepankan penegakan hukum ber-keadilan.

Komitmen kedua, ia bersama Ganjar berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah dan tunduk pada kepentingan rakyat Indonesia.

Mahfud juga memastikan dirinya bersama Ganjar akan mementingkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

