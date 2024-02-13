...

Si Cantik Amara Sophie Bermain Film Horor Pemandi Jenazah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 10:16 WIB
Amara Sofie bereperan sebagai Rika dalam film Pemandi Jenazah yang bergenre horor.
Potret cantik Amara Sophie saat berkunjung ke Gedung SINDO, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). Amara Sofie bereperan sebagai Rika dalam film Pemandi Jenazah yang bergenre horor.

 

Film Pemandi Jenazah mengisahkan tentang Lela anak dari Bu Siti yang berprofesi sebagai pemandi jenazah di kampungnya. Seorang pemandi jenazah adalah orang terakhir yang akan mengetahui kondisi tubuh kita sebelum kita dikuburkan.

 

Film horor Pemandi Jenazah akan segera tayang di bioskop Tanah Air pada 22 Februari 2024 mendatang.

