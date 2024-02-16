...

Timnas Amin Temukan Perbedaan Data Sirekap KPU

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 19:32 WIB
Tim forensik IT Timnas Amin menyatakan telah mendapatkan sejumlah temuan mengenai perbedaan data perolehan suara di TPS.
Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Bambang Widjojanto (kiri), Deputi Hubungan Antarlembaga Putra Jaya Husain (tengahi), dan Juru Bicara Timnas Amin Refly Harun (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (16/2/2024). Tim forensik IT Timnas Amin menyatakan telah mendapatkan sejumlah temuan mengenai perbedaan data perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada aplikasi Sirekap KPU. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

