Pelatih Kepala Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto memberikan arahan saat memimpin latihan perdana di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2024). Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 menjalani latihan perdana yang dipimpin oleh Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto.

Pemusatan latihan ini akan berlangsung hingga 21 Februari 2024 mendatang. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-16.

Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)