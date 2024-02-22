Penyanyi Febrina Fransisca saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Febrina Fransisca atau kerap dikenal dengan sebutan Ebin, penyanyi cantik jebolan ajang pencarian bakat Trending Star ini berhasil mengeluarkan single terbarunya bertajuk “Kemana Kisah Kita”.

Bercerita tentang pasangan kekasih yang sudah cukup lama menjalani hubungan asmara, Ebin mengatakan lagu ini cocok untuk pasangan yang tidak tau arah tujuan hubungan mereka ke depannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)