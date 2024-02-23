...

Akses Air Minum Layak untuk Masyarakat

Mohamad Hamzah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 23 Februari 2024 11:22 WIB
Warga mengambil air bersih dari jaringan pipa yang dibangun melalui program penyediaan air minum.

Warga mengambil air bersih dari jaringan pipa yang dibangun melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di kawasan pesisir pantai di Desa Laroue, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (22/2/2024).

 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan berkelanjutan, salah satunya melalui program Pamsimas dan data Kementerian PUPR menyebutkan akses air minum layak saat ini mencapai 91,08 persen, sedangkan akses air minum aman 11,8 persen. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.

(Mohamad Hamzah/ANTARA FOTO)

