Sejumlah prajurit Yonif 400/Banteng Raiders membantu evakuasi warga terdampak banjir di kawasan jalan pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu-Minggu (16-17/3/2024). Warga yang terdampak banjir di Kaligawe di antaranya para pasien, perawat, dokter di RSI Sultan Agung hingga para pekerja di kawasan Terboyo.

Prajurit Banteng Raiders dikerahkan ke lokasi banjir Kaligawe dan sekitarnya bergabung dengan personel Polri dan relawan melakukan penanganan bencana banjir di Kota Semarang. Hingga hari ini, Senin (18/3/2024) banjir dengan ketinggian mencapai 30-50 cm masih menggenangi jalan raya Kaligawe Semarang.

(Ahmad Antoni)