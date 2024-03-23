...

Masjid Tertua di Pekalongan Dibangun Tahun 1625 Masehi

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 16:33 WIB
Masjid Jami Aulia Sapuro yang merupakan masjid tertua di Kota Pekalongan itu diperkirakan dibangun pada tahun 1625 Masehi.
Masjid Jami Aulia Sapuro yang merupakan masjid tertua di Kota Pekalongan itu diperkirakan dibangun pada tahun 1625 Masehi.
A A A

Pengurus masjid membuka jendela ruangan di Masjid Jami Aulia Sapuro, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (23/3/2024). Masjid Jami Aulia Sapuro yang merupakan masjid tertua di Kota Pekalongan itu diperkirakan dibangun pada tahun 1625 Masehi (1035 H) oleh empat utusan Demak yaitu Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Kiai Kudung dengan masih terjaga bangunan kayu penyangga masjid hingga sekarang dan bagian kayu lainnya yang merupakan sisa pembangunan Masjid Agung Demak yang dibangun pada 1479 Masehi. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nz

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini