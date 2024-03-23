Pengurus masjid membuka jendela ruangan di Masjid Jami Aulia Sapuro, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (23/3/2024). Masjid Jami Aulia Sapuro yang merupakan masjid tertua di Kota Pekalongan itu diperkirakan dibangun pada tahun 1625 Masehi (1035 H) oleh empat utusan Demak yaitu Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Kiai Kudung dengan masih terjaga bangunan kayu penyangga masjid hingga sekarang dan bagian kayu lainnya yang merupakan sisa pembangunan Masjid Agung Demak yang dibangun pada 1479 Masehi. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nz

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)