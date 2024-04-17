Pemain PSG Kylian Mbappe bersama rekan setimnya melakukan selebrasi usai laga melawan Barcelona dalam leg kedua babak perempatfinal di Estadi Olimpic Lluis Companys, Rabu (17/4/2024) dini hari WIB. PSG memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions, Kepastian itu usai Les Parisens -julukan PSG menang atas Barcelona dengan skor 4-1 (agregat 6-4).

Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4. Sebelumnya di leg I yang dilangsungkan di markas PSG, Barcelona menang 3-2.

(Reuters)