...

Selebrasi Pemain PSG Singkirkan Barcelona dari Liga Champions

Reuters, Jurnalis · Rabu 17 April 2024 10:20 WIB
Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4.
Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4.
Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4.
Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4.
A A A

Pemain PSG Kylian Mbappe bersama rekan setimnya melakukan selebrasi usai laga melawan Barcelona dalam leg kedua babak perempatfinal di Estadi Olimpic Lluis Companys, Rabu (17/4/2024) dini hari WIB. PSG memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions, Kepastian itu usai Les Parisens -julukan PSG menang atas Barcelona dengan skor 4-1 (agregat 6-4).

 

Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4. Sebelumnya di leg I yang dilangsungkan di markas PSG, Barcelona menang 3-2.

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Cari Berita Lain Di Sini