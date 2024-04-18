Pembawa Acara Putri Nere, Official Manager Black Brothers sekaligus Executive Producer Frans Pigome, Penyanyi Iwan Fals, Penyanyi Sundari Soekotjo, Penyanyi muda Vien Mangku dan Komposer Etho Ririmasse (dari kiri) berfoto usai menberikan keterangan terkait event musical concert Tribute To Black Brother di Jakarta, Rabu (17/4/2024). Event Tribute To Black Brother yang mengambil tema Merajut Kebangsaan ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang tinggi kepada para The Legends of Black Brothers atas karya mereka selama ini. Konser yang akan berlangsung pada 4 Mei 2024 di taman ismail marzuki ini akan melibatkan 12 artis yang akan membawakan lagu-lagu Black Brothers.

(Arif Julianto/okezone)