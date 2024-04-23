Pihak kepolisian telah menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil berinisial RN (34) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Selasa (23/4/2024), terlihat pelaku dihadirkan dalam konferensi pers tepat di depan toko di mana korban ditemukan tewas bersimbah darah.

Terlihat pelaku hanya mendukukan kepalanya dengan posisi tangan terborgol dan menggunakan baju berwarna oranye dengan bertuliskan tahanan.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial RN ditemukan tewas dalam sebuah ruko di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang sedang hamil ditemukan dalam kondisi bersimbah darah.

“Betul ada penemuan mayat di Ruko Jalan Boulevard Kelapa Gading. Mayat perempuan diduga hamil," ujar Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom, Minggu (21/4/2024).

(Foto: MPI/Riyan Rizki Roshali)

(MPI)