Partai Perindo Hormati Putusan MK dan Ucapkan Selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 19:13 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyampaikan pernyataan sikap Partai Perindo usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyampaikan pernyataan sikap Partai Perindo putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Partai Persatuan Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres 2024. Perindo bangga telah berjuang bersama pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan terkait keputusan MK kemarin adalah final dan mengikat. Karena itu, Partai Perindo menghormati keputusan tersebut.

 

Partai Perindo juga memberikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

