Director Business & Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar oleh Okezone bersama RSGM Yarsi di Gedung Sindo, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Okezone.com bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Yarsi menggelar kegiatan Oke Care bertajuk Doctor on The Road dengan memberikan talkshow kesehatan gigi dan cek kesehatan gratis untuk karyawan.

Acara ini turut dihadiri oleh Director Business and Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Marketing Manager RSGM Yarsi drg. Mia Mariani, MARS, Kepala Bagian Promosi Kesehatan RSGM Yarsi drg. Rezky Floura, serta dan Top 6 Indonesian Idol 12 Novia Situmeang.

(Aldhi Chandra Setiawan)