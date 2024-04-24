...

Okezone Bersama RSGM Yarsi Gelar Oke Care Bertajuk Doctor On The Road

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 18:56 WIB
Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa memeriksa keseahatan dalam Oke Care bertajuk Doctor on The Road.
Peserta memeriksa keseahatan dalam Oke Care bertajuk Doctor on The Road.
Peserta memeriksa keseahatan dalam Oke Care bertajuk Doctor on The Road.
Okezone.com bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM Yarsi menggelar kegiatan Oke Care bertajuk Doctor on The Road.
Director Business & Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana mengikuti cek kesehatan gratis.
A A A

Director Business & Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar oleh Okezone bersama RSGM Yarsi di Gedung Sindo, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Okezone.com bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Yarsi menggelar kegiatan Oke Care bertajuk Doctor on The Road dengan memberikan talkshow kesehatan gigi dan cek kesehatan gratis untuk karyawan.

Acara ini turut dihadiri oleh Director Business and Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Marketing Manager RSGM Yarsi drg. Mia Mariani, MARS, Kepala Bagian Promosi Kesehatan RSGM Yarsi drg. Rezky Floura, serta dan Top 6 Indonesian Idol 12 Novia Situmeang.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Cari Berita Lain Di Sini