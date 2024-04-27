Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sekaligus Presiden IFW Poppy Dharsono (tengah), Selebritas sekaligus womenpreneur Dyah Permatasari(kanan), dan Obstetrics & Gynecology dr. Fara Vitantri (kiri) saat menjadi pembicara dalam acara Kartini Pasar Modal Aku Perempuan Indonesia Investor Saham di Mainhall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Acara tersebut mengundang sejumlah perempuan-perempuan hebat yang berkontribusi di dunia pasar modal dan ekonomi Indonesia dengan berbagai latar belakang untuk berbagi cerita inspiratif dalam memperingati Hari Kartini dan Talkshow tersebut membahas tema Alternatif Investasi bagi Perempuan.

Selain disikusi pasar modal Event Kartini Pasar Modal menyajikan pagelaran busana yang menampilkan karya apik desainer kebanggaan Indonesia. Nantinya, para model dari komunitas perempuan investasi Indonesia akan memperagakan karya anak bangsa .

(Arif Julianto/okezone)