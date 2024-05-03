...

Presiden Jokowi Pimpin Penanganan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 16:22 WIB
Dalam rapat tersebut Jokowi menekankan agar urusan pengungsi segera diselesaikan.
Dalam rapat tersebut Jokowi menekankan agar urusan pengungsi segera diselesaikan.
A A A

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin jalannya rapat terbatas yang diikuti kabinet Indonesia Maju terkait bencana alam Gunung Ruang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Dalam rapat tersebut Jokowi menekankan agar urusan pengungsi segera diselesaikan karena mereka tidak boleh kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yg harus dipercepat, serta urusan pertanahan dan yang berkaitan dengan pekerjaan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Cari Berita Lain Di Sini