Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin jalannya rapat terbatas yang diikuti kabinet Indonesia Maju terkait bencana alam Gunung Ruang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Dalam rapat tersebut Jokowi menekankan agar urusan pengungsi segera diselesaikan karena mereka tidak boleh kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yg harus dipercepat, serta urusan pertanahan dan yang berkaitan dengan pekerjaan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

