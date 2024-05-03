Warga memikul mesin cuci saat menyelamatkan barang-barang berharga yang terkena dampak abu vulkanik gunung Ruang di Desa Laingpatehi Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Jumat (3/5/2024).Sebagian warga di desa Laingpatehi mulai kembali ke rumahnya untuk mencari barang berharga miliknya yang masih bisa digunakan kembali meskipun pemerintah setempat telah menetapkan Gunung Ruang sebagai area zona merah karena masih dalam status level IV (Awas). ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

