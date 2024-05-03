...

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Memikul Mesin Cuci yang Masih Bisa Diselamatkan

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 20:32 WIB
Warga memikul mesin cuci saat menyelamatkan barang-barang berharga yang terkena dampak abu vulkanik gunung Ruang.
Warga memikul mesin cuci saat menyelamatkan barang-barang berharga yang terkena dampak abu vulkanik gunung Ruang.
A A A

Warga memikul mesin cuci saat menyelamatkan barang-barang berharga yang terkena dampak abu vulkanik gunung Ruang di Desa Laingpatehi Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Jumat (3/5/2024).Sebagian warga di desa Laingpatehi mulai kembali ke rumahnya untuk mencari barang berharga miliknya yang masih bisa digunakan kembali meskipun pemerintah setempat telah menetapkan Gunung Ruang sebagai area zona merah karena masih dalam status level IV (Awas). ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Cari Berita Lain Di Sini