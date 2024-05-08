Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024 yang digelar oleh Indonesia Chef Association (ICA) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Di depan para pengunjung, Chef Muto memainkan alat musik perkusi dengan irama nan menghentak. Para pengunjung pun dibuat antusias.

Chef Muto membuat sajian berupa Ebi Sushi Potato, yakni sushi yang disajikan dengan udang berukuran besar dan segar. Dalam proses memasaknya, Chef Muto berhasil mencuri perhatian para pengunjung Chef Expo 2024 karena atraksinya yang seru.

Selain menyalakan dan menyemburkan api di atas wajan teflon saat memasak, Chef Muto sesekali juga tampak melakukan beberapa adegan alias atraksi yang cukup ekstrem dengan menggunakan alat masak seperti garpu, sendok hingga pisau.

(Arif Julianto/okezone)