...

Atraksi Demo Masak Chef Muto di Pembukaan Chef Expo 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2024 21:28 WIB
Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024.
Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024.
Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024.
Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024.
A A A

Chef Muto saat melakukan atraksi demo masak ekstrem pada pameran Chef Expo 2024 yang digelar oleh Indonesia Chef Association (ICA) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/5/2024).  Di depan para pengunjung, Chef Muto memainkan alat musik perkusi dengan irama nan menghentak. Para pengunjung pun dibuat antusias.

 

Chef Muto membuat sajian berupa Ebi Sushi Potato, yakni sushi yang disajikan dengan udang berukuran besar dan segar. Dalam proses memasaknya, Chef Muto berhasil mencuri perhatian para pengunjung Chef Expo 2024 karena atraksinya yang seru.

 

Selain menyalakan dan menyemburkan api di atas wajan teflon saat memasak, Chef Muto sesekali juga tampak melakukan beberapa adegan alias atraksi yang cukup ekstrem dengan menggunakan alat masak seperti garpu, sendok hingga pisau.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini