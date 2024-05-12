Sejumlah Jamaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Makassar mengantre untuk naik ke pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (12/5/2024). Sebanyak 441 JCH yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar didampingi delapan orang petugas haji daerah dan petugas kloter diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji 2024, sementara satu orang JCH pada kloter tersebut batal berangkat karena hamil. ANTARA FOTO/Arnas Padda/rwa.

(Arnas Padda/Antara Foto)