Sejumlah Samanera (calon Bikkhu) melakukan Pradaksina dengan berjalan mengelilingi Dewa Gautama sambil membawa pelita pada prosesi meditasi jelang Hari Raya Tri Suci Waisak 2568 BE/2024 Waisak di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2024).

Meditasi malam Waisak yang mengangkat tema "Kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan Bahagia" tersebut untuk menghormati dan merenungkan nilai-nilai luhur dari Tiratana yakni Buddha, Dharma, dan Sangha. ANTARA FOTO/Hasrul Said/YU/Spt.

(Hasrul Said/ANTARA FOTO)