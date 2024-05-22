...

Meditasi Malam Waisak 2024 di Benteng Rotterdam Makassar

Hasrul Said/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 23:15 WIB
Sejumlah Samanera calon Bikkhu melakukan Pradaksina dengan berjalan mengelilingi Dewa Gautama.
Sejumlah Samanera calon Bikkhu melakukan Pradaksina dengan berjalan mengelilingi Dewa Gautama.
A A A

Sejumlah Samanera (calon Bikkhu) melakukan Pradaksina dengan berjalan mengelilingi Dewa Gautama sambil membawa pelita pada prosesi meditasi jelang Hari Raya Tri Suci Waisak 2568 BE/2024 Waisak di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2024).

 

Meditasi malam Waisak yang mengangkat tema "Kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan Bahagia" tersebut untuk menghormati dan merenungkan nilai-nilai luhur dari Tiratana yakni Buddha, Dharma, dan Sangha. ANTARA FOTO/Hasrul Said/YU/Spt.

(Hasrul Said/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Cari Berita Lain Di Sini