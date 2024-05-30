Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua serta Sekjen Perindo Ahmad Rofiq berfoto bersama usai deklarasi dukungan untuk bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat di DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024).

Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (kanan) jabat tangan dengan calon Gubernur Papua Barat Dominggus usai menyampaikan duet Dominggus- Lakotani mempunyai singkatan Doamu Maju di Pilkada 2024, di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat , Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2024. Dominggus dan Lakotani merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.

(Arif Julianto/okezone)