...

Angela Tanoesoedibjo Hadiri Deklarasi Cagub-Cawagub Papua Papua Barat Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 30 Mei 2024 14:10 WIB
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua.
A A A

Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua serta Sekjen Perindo Ahmad Rofiq berfoto bersama usai deklarasi dukungan untuk bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat di DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024).

 

Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (kanan) jabat tangan dengan calon Gubernur Papua Barat Dominggus usai menyampaikan duet Dominggus- Lakotani mempunyai singkatan Doamu Maju di Pilkada 2024, di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Kamis (30/5/2024). 

 

Partai Perindo resmi mendukung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat , Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2024. Dominggus dan Lakotani merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini