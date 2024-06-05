General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran mengambil sampah di pinggiran Kali Cilwung kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024). Memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya gelar aksi peduli lingkungan, dimana 200 volunteer turun langsung mengumpulkan sampah di bantaran Sungai Ciliwung, yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Para volunteer yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari pegawai PLN yang tergabung dalam program Employee Green Involvement, anggota komunitas Saung Bambon dan Bank Gesit yang aktif dalam kegiatan lingkungan, serta partisipasi pemerintah kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh berbagai pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara sektor swasta, komunitas, dan pemerintah dalam menangani isu lingkungan.

Hasilnya, 600 kg sampah berhasil dikumpulkan dan dipilah-pilah oleh para volunteer. Selanjutnya akan dikirimkan ke Bank Sampah Gesit untuk diolah. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.

(Heru Haryono)