Calon penumpang berada di area keberangkatan Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (15/6/2024). PT KAI mencatat volume penumpang mengalami peningkatan selama periode libur panjang akhir pekan dan cuti hari raya Idul Adha 2024.

Untuk mengakomodir peningkatan tersebut, KAI mengoperasikan kereta api (KA) tambahan sebanyak 9 unit. Terdapat sebanyak 37.700 penumpang yang telah diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta, dengan rincian 16.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 KA yang beroperasi. Sementara volume penumpang berangkat dari Stasiun Gambir sekitar 14.500 dengan layanan 35 KA beroperasi.

(Arif Julianto/okezone)