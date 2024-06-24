...

Wisuda Penyandang Disabilitas Usai Jalani Pendidikan dan Keterampilan Vokasi

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 15:57 WIB
Penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna rungu menuju pintu keluar usai mengikuti wisuda.
Penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra melemparkan ikat kepala ke udara usai mengikuti wisuda.
Penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra melemparkan ikat kepala ke udara usai mengikuti wisuda Unit Pelaksana Teknis (UPT) klaster Disabilitas 2024 di depan Aula Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Janti, Malang, Jawa Timur, Senin (24/6/2024). Wisuda yang diikuti 48 penyandang disabilitas dari 20 instansi rehabilitasi difabel di Jatim tersebut dinyatakan lulus setelah menjalani pendidikan berupa edukasi bina diri dan ketrampilan vokasi selama dua tahun. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/Spt.

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

