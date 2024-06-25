Dari kiri, Direktur Christophorus Taufik, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Noersing, Komisaris Independen Mohamed Idwan Ganie, Direktur Utama Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama Rosano Barack, Direktur Indra PudjiastutI, Komisaris Independen Beti Santoso, Direktur Ruby Panjaitan, Direktur Syafril Nasution saat RUPS PT Global Mediacom Tbk di iNews Tower, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) telah menerima laporan tahunan Perusahaan dan menyetujuilaporan keuangannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

RUPST juga memutuskan untuk sisa keuntungan Perseroan sebesar Rp1 miliar dibukukan sebagai laba ditahan untuk meningkatkan permodalan dan memperlancar ekspansi BMTR, sesuai dengan tren yang berkembang di industri media dan hiburan, khususnyapada sektor digital.

"Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suaranya terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi tadi," kata Komisaris Utama BMTR Rosano Barack dalam acara RUPST di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

RUPST menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untukmenunjuk Akuntan Perusahaan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada DireksiPerseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AkuntanPublik Independen tersebut.

Adapun Perseroan berhasil menyelesaikan Penawaran Umum (“PUB”) Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap2 Tahun 2024 (Obligasi) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 2 Tahun 2024 (Sukuk) sebesar Rp650 miliar untuk Obligasi dan Rp650 miliar untuk Sukuk. Kedua fasilitas ini memiliki tingkat bunga tetap dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.

Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sesuaiketentuan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Obligasi dan Sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dariPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan juga didukung oleh penjamin emisi efek yang bereputasi baikkredibilitas dan pengalaman yaitu MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, RHB SekuritasIndonesia, KB Valbury Sekuritas, dan Korea Investment & Sekuritas Indonesia.

Selain itu, dana dari hasil obligasi dan sukuk ini akan digunakan untuk keperluan refinancing dan sisanya akandigunakan sebagai modal kerja untuk membiayai lebih lanjut pengembangan dan perluasan usaha Perseroan

Adapun tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan ditutup nyarapat. Oleh karena itu, komposisinya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris BMTRKomisaris Utama : Rosano Barack

Komisaris Independen : Mohamed Idwan Ganie

Komisaris Independen : Beti Puspitasari Santoso

Direksi BMTRDirektur Utama : Hary Tanoesoedibjo

Direktur : Syafril Nasution

Direktur : Christophorus Taufik Siswandi

Direktur : Indra Pudjiastuti

Direktur : Ruby Panjaitan

(Aziz Indra)