Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi (kanan) bersama Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga (kiri) menunjukkan barang bukti dan tersangka penyanyi Virgoun (tengah) saat konferensi pers kasus narkotika di Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgoun terkait kasus narkotika dengan barang bukti sabu 0,2 gram dari 1 gram yang dibeli dan alat hisap bong. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)