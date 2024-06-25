...

Ini Tampang Virgoun Menggunakan Baju Tahanan

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 19:09 WIB
atresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgoun terkait kasus narkotika.
atresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgoun terkait kasus narkotika.
A A A

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi (kanan) bersama Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga (kiri) menunjukkan barang bukti dan tersangka penyanyi Virgoun (tengah) saat konferensi pers kasus narkotika di Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgoun terkait kasus narkotika dengan barang bukti sabu 0,2 gram dari 1 gram yang dibeli dan alat hisap bong. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini