Ini Provinsi Tertinggi Terpapar Judi Online dengan Nilai Transaksi Mencapai Rp3,8 Triliun

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 14:16 WIB
Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat.
Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat.
Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2024). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online, mengatakan 5 provinsi terbesar secara jumlah masyarakatnya yang sudah terpapar judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah provinsi Jawa Barat (Jabar) yang paling tinggi dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,8 triliun. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

