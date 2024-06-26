...

Angela Tanoesoedibjo Lantik Armaya Jadi Ketua DPW Partai Perindo Jatim

Heru Haryono, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 23:30 WIB
Pelantikan Armaya sebagai Ketua DPW dilakukan langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.
Partai Perindo Jawa Timur kini memiliki pemimpin baru. Armaya, yang sebelumnya sukses sebagai Ketua DPD Perindo Kota Madiun, kini dipercaya memimpin DPW Partai Perindo Jawa Timur menggantikan Faida.

 

Pelantikan Armaya sebagai Ketua DPW baru dilakukan langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, dalam sebuah acara di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Acara ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK DPP, yang dihadiri oleh sejumlah petinggi partai.

 

Angela Tanoesoedibjo mengajak seluruh kader untuk bersatu dan memperkuat Partai Perindo di Jawa Timur. "Mari bersama-sama membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur," ujar Angela penuh semangat.

 

Selain itu, Angela menekankan pentingnya evaluasi dan restrukturisasi dalam tubuh partai untuk menghadapi tantangan ke depan, terutama dalam persiapan menghadapi Pilgub Jawa Timur dan Pilwali Kota Surabaya. "Kita harus menata dan membesarkan partai bersama-sama untuk menghadapi Pilgub Jatim dan Pilwali Surabaya yang akan datang," tambahnya.

 

(Heru Haryono)

