Pesawat dari maskapai penerbangan Etihad Airways mendapat penyambutan air saat mendarat perdana di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (26/6/2024). Pembukaan rute baru penerbangan langsung Abu Dhabi-Denpasar yang dioperasikan maskapai asal Uni Emirat Arab itu diharapkan dapat meningkatkan konektivitas kedua negara yang juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali.

Penerbangan perdananya, EY476, dirayakan di Bandara Internasional Zayed sebelum lepas landas pada Selasa (25/6/2024) malam. Setibanya di Denpasar, pesawat disambut dengan penghormatan meriam air tradisional (traditional water cannon salute).

Kapten Etihad juga mengibarkan bendera UEA dan Indonesia dari kokpit untuk merayakan peluncuran koneksi langsung tersebut.

Layanan baru ini beroperasi empat kali dalam sepekan, menggunakan Boeing 787-9 Dreamliner canggih yang dilengkapi kursi Business Studios dan Economy Smart yang populer dari Etihad.

Dengan 28 kursi Kelas Bisnis dan 262 kursi Kelas Ekonomi yang dilengkapi dengan sistem hiburan E-Box Etihad, tenaga listrik di kursi, dan konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan, para tamu dapat menikmati pengalaman perjalanan yang nyaman dan menyenangkan, dilengkapi keramahtamahan kelas dunia.

“Saya merasa terhormat disambut di pulau ini hari ini, dan bangga bisa membawa penerbangan penuh dalam perjalanan perdana kami ke Bali.” kata Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad.

Dengan pemesanan yang dilakukan di etihad.com, tamu yang terbang ke Bali melalui Abu Dhabi dapat memilih untuk menambah masa inap hotel gratis dengan program Persinggahan Abu Dhabi dari Etihad. Para tamu dapat menikmati keindahan Abu Dhabi, mulai dari pantai dan pemandangan gurun hingga daya tarik budaya dan santapan kelas dunia.

