...

RUPSLB MNC Asia Holding Sepakati Rencana Penambahan Modal

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 18:52 WIB
PT MNC Asia Holding Tbk BHIT sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Luar Biasa RUPSLB .
(Kiri-Kanan) Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Yudi Hamka, Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Tien, Wakil Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk Susanty Tjandra Sanusi, Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Natalia Purnama, Komisaris Utama/Komisaris Independen PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna, Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk Hary Tanoesoedibjo, Komisaris PT MNC Asia Holding Tbk Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Santi Paramita, Wakil Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Darma Putra dan Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Henry Suparman berfoto usai RUPST dan RUPSLB PT MNC Asia Holding Tbk di iNews Tower, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

 

PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPST, pemegang saham menyetujui laporan tahunan Direksi termasuk laporan keberlanjutan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Sementara melalui agenda RUPSLB, pemegang saham resmi menyepakati rencana penambahan modal dengan skema private placement.

(Aldhi Chandra Setiawan)

