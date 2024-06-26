...

Penampakan Rumput Stadion GBK Dibongkar untuk Round 3 Kualifikasi Piala Dunia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 22:03 WIB
Pekerja melakukan perawatan media tanam saat revitalisasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK .
Sejumlah pekerja melakukan perawatan media tanam saat revitalisasi rumput Field of Play (FOP) lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, Rabu (26/6/2024). Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) melakukan perawatan tersebut agar Field of Play (FOP) lapangan Stadion Utama GBK itu dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca di Jakarta dan revitalisasi lapangan ini dlakukan dalam rangka menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.

 

Proses perbaikan dan revitaliasi rumput ini dimulai dengan Pemeriksaan laboratorium, Sterilisasi media tanam, Leveling media tanam, Penanaman rumput, Proses grow-in dan perawatan intens serta Uji fungsi dan monitoring visual lapangan.

(Arif Julianto/okezone)

