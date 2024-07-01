Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir dalam acara penyerahan rekomendasi dukungan kepada 37 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di sejumlah wilayah Indonesia. Acara dilangsungkan di Aula Persatuan Indonesia Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).

HT hadir didampingi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo; Bendahara Umum (Bendum) DPP Perindo, Angkie Yudistia; Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael V. Sianipar; Ketua DPP Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra; dan jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Perindo.

Hadir pula sejumlah Cakada dan Cawakada kader internal Partai Perindo dari sejumlah wilayah untuk menerima surat rekomendasi diantaranya Cagub Papua Barat Daya, Gabriel Asem; Cabup Mimika, Maximus Tipagau; Cabup Tapanuli Utara, Jonius TP Hutabarat; Cabup Labuhan Batu Selatan, Ferry Syahputra; Cawabup Kutai Timur, Mahyunadi; Cabup Merauke, Hendrikus Mahuze; dan lainnya.

Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Partai Perindo.

"Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

"Dua tingkat provinsi yakni Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Selatan serta 35 di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.

Angela menekankan aspek penting yang menjadi penilaian Tim Desk Pilkada DPP Perindo yakni mulai dari analisa dari tingkat DPW, DPD hingga komitmen untuk bersinergi mensejahterakan masyarakat serta menjaga kesatuan Indonesia.

Hal itu supaya selaras dengan perjuangan Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju

"Aspek penting yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan Tim Desk Pilkada DPP Perindo, usulan dan analisa dari DPW dan DPD, visi-misi Cakada, survei dan komitmen untuk bersinergi mensejahterakan masyarakat serta menjaga kesatuan Indonesia selaras dengan perjuangan Partai Perindo," ungkapnya.

(Aziz Indra)